В банках Турции опровергли данные о массовых отказах в открытии счетов россиянам

Государственные банки Турции не отказываются от открытия счетов россиянам, но эта процедура требует выполнения определённых условий. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в одной из турецких финансовых организаций.

"Такой, как вы заявили, массовой ситуации [с массовыми отказами открывать банковский счёт] по крайней мере в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и в ряде случаев наличие депозита", — цитирует агентство своего собеседника.

Недавно в некоторых телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что граждане Российской Федерации сталкиваются с отказами, когда обращаются в турецкие банки, чтобы открыть счёт. Кроме того, речь шла о закрытии уже действующих счетов в государственном банке Турции "Зираат".