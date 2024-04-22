В банках Турции опровергли данные о массовых отказах в открытии счетов россиянам
Государственные банки Турции не отказываются от открытия счетов россиянам, но эта процедура требует выполнения определённых условий. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в одной из турецких финансовых организаций.
"Такой, как вы заявили, массовой ситуации [с массовыми отказами открывать банковский счёт] по крайней мере в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и в ряде случаев наличие депозита", — цитирует агентство своего собеседника.
Недавно в некоторых телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что граждане Российской Федерации сталкиваются с отказами, когда обращаются в турецкие банки, чтобы открыть счёт. Кроме того, речь шла о закрытии уже действующих счетов в государственном банке Турции "Зираат".
Ранее Life.ru сообщал о том, что у России усугубились сложности в работе с китайскими банками: проблемы появились в конце марта, и ситуация с тех пор становится всё хуже — теперь платежи в юанях с российской стороны отклоняют ещё четыре больших финансовых учреждения. В частности, отказываются от работы с такими транзакциями банк ICBC (крупнейший в КНР), China Citic Bank, Industrial Bank (10-й и 12-й по капитализации) и Bank of Taizhou.
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