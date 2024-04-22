СК показал место вооружённого нападения на наряд полиции в КЧР: двое убиты, один ранен

Следственный комитет подтвердил данные Life.ru о нападении на сотрудников полиции в Карачаевске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают, рассказали в СУ СКР по КЧР.

"Следственным отделом по г. Карачаевску Следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов)", — пояснили в управлении.

Согласно сообщению следствия, 22 апреля 2024 года "неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции". В результате двое сотрудников скончались на месте, третий доставлен в медицинское учреждение. В СК показали место нападения на правоохранителей.