Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 06:12

СК показал место вооружённого нападения на наряд полиции в КЧР: двое убиты, один ранен

СК завёл уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Карачаевске

Место нападения на сотрудников полиции в Карачаевске. Фото © СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Место нападения на сотрудников полиции в Карачаевске. Фото © СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Следственный комитет подтвердил данные Life.ru о нападении на сотрудников полиции в Карачаевске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают, рассказали в СУ СКР по КЧР.

"Следственным отделом по г. Карачаевску Следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов)", — пояснили в управлении.

Согласно сообщению следствия, 22 апреля 2024 года "неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции". В результате двое сотрудников скончались на месте, третий доставлен в медицинское учреждение. В СК показали место нападения на правоохранителей.

Life.ru раскрыл личности беглых стрелков, убивших двух полицейских в Карачаевске
Life.ru раскрыл личности беглых стрелков, убивших двух полицейских в Карачаевске

Как уже писал Life.ru, у выжившего полицейского огнестрельные ранения бедра и спины, за его жизнь борются врачи. Преступники похитили у правоохранителей автоматы и пистолеты.

Андрей Бражников
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Карачаево-Черкесия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров