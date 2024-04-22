В Москве покончила с собой 21-летняя чемпионка по волейболу Арина Михайлина
Волейболистка Арина Михайлина. Обложка © Всероссийская федерация волейбола
В Москве свела счёты с жизнью кандидат в мастера спорта по волейболу, победитель первенства РФ 2018 года в своей возрастной категории 21-летняя Арина Михайлина. Об этом сообщает сайт Mk.ru.
Девушку нашли ещё живой вечером 21 апреля около общежития МЭИ "Синичка", где та училась. К несчастью, её травмы оказались очень тяжёлыми, спортсменку не смогли спасти. Остальных подробностей о трагедии в настоящее время нет. Михайлина играла в команде "Заречье", её считали очень перспективной спортсменкой, на её счету есть несколько наград на студенческих соревнованиях, кроме того, она выступала за российскую молодёжную сборную.
Ранее Life.ru рассказывал о другом трагическом случае, который унёс жизнь совсем ещё маленькой девочки под Наро-Фоминском. 52-летний мужчина приехал в гости к другу, у которого была шестилетняя дочь. Они втроем вышли прогуляться, взяв с собой пневматический пистолет, чтобы заодно попалить по мишеням. Непоправимое случилось, когда отстрелявшийся гость передавал оружие своему товарищу — пистолет внезапно выстрелил, и пуля попала в область сердца стоявшей рядом девочке. Отец сразу же доставил её в больницу, но врачи оказались бессильны.