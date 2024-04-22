В Москве покончила с собой 21-летняя чемпионка по волейболу Арина Михайлина

В Москве свела счёты с жизнью кандидат в мастера спорта по волейболу, победитель первенства РФ 2018 года в своей возрастной категории 21-летняя Арина Михайлина. Об этом сообщает сайт Mk.ru.

Девушку нашли ещё живой вечером 21 апреля около общежития МЭИ "Синичка", где та училась. К несчастью, её травмы оказались очень тяжёлыми, спортсменку не смогли спасти. Остальных подробностей о трагедии в настоящее время нет. Михайлина играла в команде "Заречье", её считали очень перспективной спортсменкой, на её счету есть несколько наград на студенческих соревнованиях, кроме того, она выступала за российскую молодёжную сборную.