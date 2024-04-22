Узбекистан решил активнее привлекать российских инвесторов Вице-премьер Узбекистана заявил, что страна будет привлекать компании из РФ 22 апреля, 07:28 Узбекистан будет привлекать компании из РФ. Обложка © AP / TASS

Власти Узбекистана намерены привлекать компании из России, предлагая комфортные условия для развития и инвестирования. Об этом сказал заместитель премьера республики Жамшид Ходжаев, открывая выставку "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

"Мы будем и дальше поддерживать совместные бизнес-проекты, а также создавать для наших партнёров и инвесторов все необходимые условия", — поделился он.

Вице-премьер отметил, что торговые отношения между РФ и Узбекистаном продолжают развиваться и объём товарооборота уже достиг десяти миллиардов долларов, при этом инвестиционный портфель можно оценить в двадцать миллиардов долларов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что Ташкент совместно с Москвой разрабатывает перспективные проекты на 45 миллиардов долларов. По его словам, в планах двух стран на этот год реализовать пять миллиардов долларов инвестиций.

Авторы Татьяна Миссуми