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Узбекистан решил активнее привлекать российских инвесторов

Вице-премьер Узбекистана заявил, что страна будет привлекать компании из РФ

22 апреля, 07:28
Узбекистан будет привлекать компании из РФ. Обложка © AP / TASS

Узбекистан будет привлекать компании из РФ. Обложка © AP / TASS

Власти Узбекистана намерены привлекать компании из России, предлагая комфортные условия для развития и инвестирования. Об этом сказал заместитель премьера республики Жамшид Ходжаев, открывая выставку "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

"Мы будем и дальше поддерживать совместные бизнес-проекты, а также создавать для наших партнёров и инвесторов все необходимые условия", — поделился он.

Вице-премьер отметил, что торговые отношения между РФ и Узбекистаном продолжают развиваться и объём товарооборота уже достиг десяти миллиардов долларов, при этом инвестиционный портфель можно оценить в двадцать миллиардов долларов.

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Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что Ташкент совместно с Москвой разрабатывает перспективные проекты на 45 миллиардов долларов. По его словам, в планах двух стран на этот год реализовать пять миллиардов долларов инвестиций.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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