Президент Узбекистана рассказал о совместных проектах с РФ на 45 миллиардов долларов

"У нас хорошая база инвестиционно составляющая. Я вам должен сказать, ни с одной страной у нас такой базы нет. На 45 миллиардов долларов у нас есть перспективные проекты", — отметил он в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани.