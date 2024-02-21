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21 февраля, 16:29

Президент Узбекистана рассказал о совместных проектах с РФ на 45 миллиардов долларов

Мирзиёев: Узбекистан разрабатывает с Россией проекты на 45 миллиардов долларов

Ташкент совместно с Москвой разрабатывает перспективные проекты на 45 миллиардов долларов. Об этом в среду, 21 февраля, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"У нас хорошая база инвестиционно составляющая. Я вам должен сказать, ни с одной страной у нас такой базы нет. На 45 миллиардов долларов у нас есть перспективные проекты", — отметил он в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани.

По словам Мирзиёева, в планах двух стран на этот год — реализовать пять миллиардов долларов инвестиций.

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Напомним, сегодня, 21 февраля, президент России работает в Казани. Он уже посетил авиационный завод имени С.П. Горбунова, где поднялся в кабину модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. После этого Путин провёл переговоры с рядом зарубежных лидеров, которые прибыли на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Так, глава РФ встретился с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, главой Киргизии Садыром Жапаровым, лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. После этого в планах у Путина — церемония открытия Игр будущего.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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