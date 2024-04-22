Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам вакцинации 22 апреля, 08:39 Россиянам расскажут о вакцинации. Обложка © Freepik / prostooleh

Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию, где профессионалы дадут ответы на все вопросы о прививках и инфекциях, которые можно победить с помощью вакцинации. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

"22 апреля в России началась единая неделя иммунизации. В связи с этим в Роспотребнадзоре открыли всероссийскую горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики, которая продлится до 30 апреля", — отмечается в тексте.

Всем желающим разъяснят Национальный календарь профилактических прививок, а также объяснят, почему вакцины спасают жизни. Номера телефонов россияне могут узнать на сайтах региональных отделений Роспотребнадзора.

Ранее Life.ru писал, что сезон активности клещей начинается весной при температуре воздуха +5 градусов и выше и может продолжаться до поздней осени. Одним из наиболее серьёзных заболеваний, передаваемых ими, является клещевой энцефалит, который поражает центральную нервную систему человека. Защититься от болезни можно с помощью вакцинации.

Авторы Татьяна Миссуми