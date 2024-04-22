Земля поглотила микроавтобус с пассажирами под Киевом, есть жертвы
Под Киевом микроавтобус провалился под землю, два человека погибло
На Украине автобус провалился под землю. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / МЧС Украины
В Киевской области микроавтобус с пассажирами провалился под землю, в результате чего два человека погибло, ещё семеро госпитализированы с травмами. Об этом сообщает МЧС Украины.
На Украине автобус провалился под землю. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / МЧС Украины
На Украине автобус провалился под землю. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / МЧС Украины
"Дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Олива Иванковского района. Маршрутка направлялась в село Песковка и упала в провал. В салоне находилось девять пассажиров", — уточняется в тексте.
Министерство публикует фотографии с места ЧП. Разлом и огромная яма образовались прямо посреди дороги, и автобус оказался на самом дне котлована. Сейчас продолжаются работы по извлечению автобуса из ямы. Причины трагедии не сообщаются.
Ранее сообщалось, что в Баварии произошла массовая авария с участием 29 автомобилей. ДТП случилось утром 20 апреля на автобане A70 в округе Верхняя Франкония и было спровоцировано сильнейшим градом.