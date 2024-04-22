Земля поглотила микроавтобус с пассажирами под Киевом, есть жертвы Под Киевом микроавтобус провалился под землю, два человека погибло 22 апреля, 09:31 На Украине автобус провалился под землю. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / МЧС Украины

В Киевской области микроавтобус с пассажирами провалился под землю, в результате чего два человека погибло, ещё семеро госпитализированы с травмами. Об этом сообщает МЧС Украины.

На Украине автобус провалился под землю. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / МЧС Украины

На Украине автобус провалился под землю. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / МЧС Украины

"Дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Олива Иванковского района. Маршрутка направлялась в село Песковка и упала в провал. В салоне находилось девять пассажиров", — уточняется в тексте.

Министерство публикует фотографии с места ЧП. Разлом и огромная яма образовались прямо посреди дороги, и автобус оказался на самом дне котлована. Сейчас продолжаются работы по извлечению автобуса из ямы. Причины трагедии не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Баварии произошла массовая авария с участием 29 автомобилей. ДТП случилось утром 20 апреля на автобане A70 в округе Верхняя Франкония и было спровоцировано сильнейшим градом.

Авторы Татьяна Миссуми