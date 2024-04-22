В Кремле высказались о письме президента Швейцарии Путину

"Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Здесь давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим", — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее издание Blick со ссылкой на представителя Минобороны Швейцарии сообщило, что президент государства Виола Амерд написала письмо российскому коллеге Владимиру Путину. В тексте послания якобы был призыв к диалогу, поздравление с победой на выборах, а также соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" и масштабными паводками в России.