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В Кремле высказались о письме президента Швейцарии Путину

Песков обещал уточнить информацию о письме президента Швейцарии Путину

22 апреля, 09:24
Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проверить сообщения СМИ о письме президента Швейцарии Виолы Амерд российскому лидеру Владимиру Путину.

"Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Здесь давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, ранее издание Blick со ссылкой на представителя Минобороны Швейцарии сообщило, что президент государства Виола Амерд написала письмо российскому коллеге Владимиру Путину. В тексте послания якобы был призыв к диалогу, поздравление с победой на выборах, а также соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" и масштабными паводками в России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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