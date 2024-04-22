В Кремле высказались о письме президента Швейцарии Путину
Песков обещал уточнить информацию о письме президента Швейцарии Путину
Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проверить сообщения СМИ о письме президента Швейцарии Виолы Амерд российскому лидеру Владимиру Путину.
"Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Здесь давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим", — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее издание Blick со ссылкой на представителя Минобороны Швейцарии сообщило, что президент государства Виола Амерд написала письмо российскому коллеге Владимиру Путину. В тексте послания якобы был призыв к диалогу, поздравление с победой на выборах, а также соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" и масштабными паводками в России.