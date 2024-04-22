Федерация волейбола России выясняет обстоятельства гибели 21-летней чемпионки Замглавы ВФВ Горбенко: Федерация волейбола разберётся в гибели Михайлиной 22 апреля, 09:36 Арина Михайлина. Обложка © Всероссийская федерация волейбола

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) намерена установить обстоятельства гибели 21-летней спортсменки Арины Михайлиной, которую нашли мёртвой в Москве. Об этом ТАСС рассказал вице-президент ВФВ Андрей Горбенко.

"Информация к нам только поступила. Это была перспективная спортсменка, кандидат в молодёжную сборную. Мы будем разбираться в обстоятельствах того, что случилось", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Москве свела счёты с жизнью кандидат в мастера спорта по волейболу, победитель первенства РФ 2018 года в своей возрастной категории 21-летняя Арина Михайлина. Девушку нашли вечером 21 апреля около общежития МЭИ "Синичка", где она училась.

Авторы Татьяна Миссуми