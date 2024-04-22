Фонд президентских грантов начал оценку итогов более 4 тысяч проектов 2023 года
Фонд президентских грантов проведёт независимую оценку результатов более четырёх тысяч проектов, которые были реализованы при поддержке организации в 2023 году. Она позволит выявить наличие реальной пользы, конкретного социального эффекта от инициатив.
"В оценке участвуют независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти, ОП и НКО, люди с активной жизненной позицией и благополучатели поддержанных проектов", — объяснили представители фонда.
Такой подход позволит выявить наличие реальной пользы, качество и социальный эффект от реализации проектов. По итогам все проекты будут поделены на успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Далее из числа успешных будут отобраны 100 лучших. Поучаствовать в оценке и поделиться своим мнением можно будет до 20 июня на портале оценка.гранты.рф. Порядок действий и развёрнутое описание методики находятся в разделе "документы" на сайте фонда президентскиегранты.рф.
Полученные в ходе отбора итоги будут сказываться на шансах организации получить поддержку в дальнейших конкурсах фонда. В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" эксперты будут ссылаться на результаты проводимой фондом оценки для включения такой организации в список исполнителей общественно полезных услуг.
Ранее сообщалось, что некоммерческие организации по всей России за 2023 год получили с помощью Фонда президентских грантов ресурсы на запуск восьми тысяч проектов. Их общий бюджет превысил 19 миллиардов рублей.
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