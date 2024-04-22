Удовлетворяет и просит денег: В Китае нашли секс-куклу с лицом Зеленского

В Шанхае открылась выставка для взрослых Shanghai international adult products industry exhibition 2024, на которой представлена куча предметов и аксессуаров для удовлетворения своей половинки. Помимо того, среди великого множества товаров есть также экспонаты и для одиночек — их порадовали разнообразными секс-куклами.

Выставку уже посетили тысячи гостей, которых, казалось бы, мало чем можно удивить. Однако производителям это всё же удалось. Среди экспонатов в разделе резиновых кукол заметили копию Владимира Зеленского.

Фото украинского политика, одетого в футболку и рубашку его любимых зелёных оттенков, появилось на китайском портале Weibo и вызвало бурную реакцию пользователей, её уже опубликовали и на Reddit. Кроме того, кадры с выставки завирусились и в соцсети X (бывший Twitter).

Комментаторы, кстати, не смогли устоять и уже придумали множество шуток. Они уверены, что, помимо основной функции, кукла может разговаривать и просить у хозяина денег.

"Нажмите кнопку — и кукла попросит 60 миллиардов долларов", — написал один из пользователей.