Тело пропавшего пензенского муэдзина обнаружили в Ульяновской области
Погибший Ибрахим Исяняев. Обложка © VK / Город Вольск
Тело муэдзина из Пензенской области Ибрахима Исяняева нашли под Ульяновском спустя пять дней после его пропажи. Об этом пишет местный портал 164.RU со ссылкой на заместителя муфтия духовного управления мусульман Саратовской области Ахмеда-хаджи Махметова.
Ещё 16 апреля 45-летний мулла из 5-й мечети села Средняя Елюзань Пензенской области поехал покупать скот. При себе у него было около 300–400 тысяч рублей. Последний раз он выходил на связь тогда же из села Черкасское Вольского района Саратовской области. Он сфотографировал своего пассажира, который должен был продать ему животных. По одной из версий, именно 36-летний Рахиль Х., которого успел запечатлеть погибший, и убил муэдзина из-за денег. Известно, что подозреваемого в убийстве задержали в Ростовской области.
Ранее Life.ru писал, что шурина блогера Яна Топлеса (Лапоткова) — 29-летнего Анатолия Евтушенко — нашли мёртвым. Последний раз его видели 9 февраля. Предполагалось, что он мог уехать в Междуреченск искать работу. О подробностях гибели родственника ютубера пока ничего не известно.