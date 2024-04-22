Тело пропавшего пензенского муэдзина обнаружили в Ульяновской области

Тело муэдзина из Пензенской области Ибрахима Исяняева нашли под Ульяновском спустя пять дней после его пропажи. Об этом пишет местный портал 164.RU со ссылкой на заместителя муфтия духовного управления мусульман Саратовской области Ахмеда-хаджи Махметова.

Ещё 16 апреля 45-летний мулла из 5-й мечети села Средняя Елюзань Пензенской области поехал покупать скот. При себе у него было около 300–400 тысяч рублей. Последний раз он выходил на связь тогда же из села Черкасское Вольского района Саратовской области. Он сфотографировал своего пассажира, который должен был продать ему животных. По одной из версий, именно 36-летний Рахиль Х., которого успел запечатлеть погибший, и убил муэдзина из-за денег. Известно, что подозреваемого в убийстве задержали в Ростовской области.