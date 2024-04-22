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22 апреля, 11:52

Плохие новости для Байдена: На Западе считают, что Россия может победить раньше, чем многие думают

Politico: Россия может победить на Украине ещё до окончания срока Байдена

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Россия может одержать победу на Украине раньше, чем многие предсказывают, — это может произойти ещё до окончания нынешнего президентского срока Джо Байдена. Так считает руководитель инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Мичт.

"С ухудшением положения на местах победа России на Украине может произойти раньше, чем многие предсказывают, возможно, даже до окончания срока президента США Джо Байдена", — пишет Мичт в издании Politico.

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А ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер уже делал предположение, что решение украинского конфликта случится на условиях России. А вот Украина, по его мнению, умрёт "жалкой смертью" из-за Запада. Но если киевский режим сдастся сейчас, то он сможет спасти жизни и сохранить инфраструктуру.

* Деятельность признана нежелательной на территории РФ.

Александра Вишнякова
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