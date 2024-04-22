Россия может одержать победу на Украине раньше, чем многие предсказывают, — это может произойти ещё до окончания нынешнего президентского срока Джо Байдена. Так считает руководитель инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Мичт.

"С ухудшением положения на местах победа России на Украине может произойти раньше, чем многие предсказывают, возможно, даже до окончания срока президента США Джо Байдена", — пишет Мичт в издании Politico.

А ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер уже делал предположение, что решение украинского конфликта случится на условиях России. А вот Украина, по его мнению, умрёт "жалкой смертью" из-за Запада. Но если киевский режим сдастся сейчас, то он сможет спасти жизни и сохранить инфраструктуру.