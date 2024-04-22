Как семья убийцы байкера в Люблине разбогатела на продажах элитных итальянских шуб Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал 21-летнего нелегала Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича. Мера пресечения избрана и для других фигурантов дела. Life.ru выяснил, как семья мигрантов появилась в Москве и чем зарабатывала. 22 апреля, 14:44 В начале десятых годов Аббасов учредил "Италмех" — компанию, позиционирующую себя как представителя в России итальянских меховых брендов. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM, © ТАСС / Ирина Вельматова

Кого арестовал суд

На суде Шахин Аббасов не поднимал голову. Как сообщает телеграм-канал SHOT, он заявил, что не собирался убивать 24-летнего байкера Кирилла Ковалёва, мол, это произошло случайно, поэтому дело нужно переквалифицировать на статью "Убийство по неосторожности". Он просил суд отправить его под домашний арест и не трогать родственников, помогавших ему скрыться. Следователь сообщил суду, что Аббасов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Пока бегал с братьями, совершил ещё несколько преступлений. Кроме того, оставаясь на свободе, он может уничтожить улики и оказать давление на свидетелей. По данным SHOT, родные и близкие убитого Ковалёва уже получают угрозы от многочисленных знакомых семьи Аббасовых и их родственников. Отец Шахина также оказывал давление на семью погибшего. В итоге суд отправил Аббасова в СИЗО на два месяца.

Следующим был друг Аббасова Нахид Гусейнов. Именно он приехал на место убийства на своём BMW и помог приятелю сбежать. На заседании он также просил домашний арест, но суд отправил его в СИЗО. По делу он проходит пособником, как и отец Аббасова. Как выяснилось, они давали советы, как безопасно скрыться.

Затем суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте отца и дяди молодого человека — Низами и Бахтияра Аббасовых. По версии следствия, они активно способствовали сокрытию преступления и склоняли потерпевших к даче ложных показаний.

Фиктивная жена старшего Аббасова

Помимо обстоятельств убийства Кирилла Ковалёва следователи выясняют, как члены семьи Аббасовых получили российское гражданство. По данным некоторых СМИ, речь идёт о фиктивном браке. Кроме того, силовики разбираются, чем занимались Аббасовы и откуда у них дома столько наличных. Напомним, что в квартире семьи в Люблине нашли рубли и доллары, в общей сложности 72 млн рублей. По предварительным данным, у них был небольшой обувной бизнес: продавали кроссовки, сапоги и другую обувь через Wildberries.

66-летний Низами Аббасов переехал в Россию около тридцати лет назад. В Москве он с ходу нашёл тёплое местечко на крупном вещевом рынке, обзавёлся деньгами и прописался в хрущёвке у ж/д станции Новогиреево. Формально сожительницами мигранта стали престарелая пенсионерка и её дочь Лариса М. Последняя поменяла свою фамилию на Аббасову, но вскоре вернула назад девичью. Скорее всего, это тот самый упомянутый в СМИ фиктивный брак, благодаря которому Низами Аббасов получил российское гражданство. Сам он тогда, судя по базам, жил не с супругой, а вместе с земляками в частном секторе под Подольском.

Лариса М. Фото © Telegram

Можно предположить, как Низами Аббасов познакомился с Ларисой М. Она работала байером для вещевых рынков, имела деловые связи со Средней и Дальней Азией. У "пары" были общие интересы. Сейчас она, как и её бывший муж, зарабатывает на маркетплейсах перепродажей товаров.

Как в Москве разрослась семья Аббасовых

Вскоре к Низами Аббасову в столице присоединился его младший брат — 54-летний Бахтияр Аббасов. В начале десятых годов родственник учредил "Италмех" — компанию, позиционирующую себя как представителя в России итальянских меховых брендов. Сам бизнес появился намного раньше. Так, на уже не работающем сайте фирмы было указано, что она основана аж в 2005 году. Офлайн-магазины находились в крупных московских торгово-развлекательных центрах.

Скрины из аккаунта "Италмеха". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

В 2012-м Бахтияр формально отстранился от дела. Все 100% долей "Италмеха" оказались переписаны на назначенного им же гендиректора — некоего Сергея Терехова. Возможно, Аббасовы продолжили получать доход. Соцсети бизнеса обновлялись до 2019-го. Полгода назад и Терехов ушёл, появились новые владельцы — и "Италмех" сменил название на "Идеал".

За братом Бахтияром к Низами Аббасову подтянулись сыновья (старший Шокрут, средний Иса и подозреваемый в убийстве младший — Шахин Аббасов), а потом и дальняя родня. Многие из них обзавелись своими онлайн-магазинами (в соцсетях или на маркетплейсах), которые продают одежду, очень похожую на подделки под известные мировые бренды. Другие управляют складами и магазинами на вещевых рынках.

Представители семьи Аббасовых занимаются торговлей. Фото © vk.com

Тогда же у семьи Аббасовых появились ипотечные квартиры. У Низами на Краснодарской улице в Люблине, у Бахтияра — на Мячковском бульваре в соседнем районе Марьино. Как выяснил Life.ru, большинство членов семьи, а также десятки их земляков часто пользовались одним и тем же телефоном и одной и той же почтой для регистрации в различных интернет-сервисах. Любопытно, что эти же контакты использовала семья гендиректора московского представителя итальянской фармкомпании "Замбон".

Фото © Telegram / SHOT Откуда у семьи Аббасовых столько наличных денег в квартире? 0 Возможно, это общий доход от всего бизнеса Возможно, это теневые доходы Не исключено, что они заняли эти деньги у друзей на какое-то дело Пусть с этим разбираются следователи

Авторы Пётр Егоров