Байден умудрился оскорбить целую страну байкой из прошлого

Из слов президента Соединённых Штатов Джо Байдена, заявившего, что тело его дяди могло быть съедено населявшими Новую Гвинею людоедами во время Второй мировой войны, можно сделать вывод о пренебрежении, с которым американский лидер относится к стране в Океании. Об этом заявил премьер-министр островного государства Джеймс Марапе.

"Слова президента Байдена, возможно, были оговоркой, но моя страна не заслуживает навешивания такого ярлыка", — цитирует его Associated Press.

Марапе напомнил, что Папуа – Новая Гвинея не была зачинщиком глобального конфликта в 39 году. По его словам, на самом деле страна просто оказалась втянута в эту войну и местные жители ощущают это до сих пор — территории по-прежнему завалены "останками" после боевых действий. Премьер-министр призвал США приступить к поискам своих граждан, которые встретили смерть в джунглях Папуа – Новой Гвинеи, и ликвидировать последствия Второй мировой на острове.