Байден умудрился оскорбить целую страну байкой из прошлого
Премьер Папуа – Новой Гвинеи раскритиковал Байдена за слова о каннибалах
Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Из слов президента Соединённых Штатов Джо Байдена, заявившего, что тело его дяди могло быть съедено населявшими Новую Гвинею людоедами во время Второй мировой войны, можно сделать вывод о пренебрежении, с которым американский лидер относится к стране в Океании. Об этом заявил премьер-министр островного государства Джеймс Марапе.
"Слова президента Байдена, возможно, были оговоркой, но моя страна не заслуживает навешивания такого ярлыка", — цитирует его Associated Press.
Марапе напомнил, что Папуа – Новая Гвинея не была зачинщиком глобального конфликта в 39 году. По его словам, на самом деле страна просто оказалась втянута в эту войну и местные жители ощущают это до сих пор — территории по-прежнему завалены "останками" после боевых действий. Премьер-министр призвал США приступить к поискам своих граждан, которые встретили смерть в джунглях Папуа – Новой Гвинеи, и ликвидировать последствия Второй мировой на острове.
Напомним, на днях Байден во время публичного мероприятия заявил, что его дядю Эмброуза Финнегана, разбившегося на самолёте в Новой Гвинее, не смогли найти, потому что его останки съели каннибалы. В свою очередь телеканал CNN отметил некоторые несостыковки в рассказанной американским лидером версии событий, если сравнивать её с отчётом агентства при Пентагоне. В варианте агентства говорится, что экипаж воздушного судна Финнегана совершил вынужденную посадку на воду у побережья острова, но причины, вынудившие пилотов пойти на это, неизвестны. Во время крушения уцелеть удалось лишь одному члену команду, тогда как остальные трое не смогли выбраться из затонувшего самолёта и погибли.