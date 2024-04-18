Байден заявил, что его дядю съели каннибалы

Президент США Джо Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, который погиб в авиакатастрофе в Новой Гвинее, так и не было найдено из-за каннибалов. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

"Мой дядя Эмброуз летал на одномоторных самолётах над зонами боевых действий в качестве разведки. Его сбили в Новой Гвинее, и тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов", — рассказал Байден на мероприятии в Питтсбурге.