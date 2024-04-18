Байден заявил, что его дядю съели каннибалы
Байден рассказал, что тело его дяди в Новой Гвинее не нашли из-за каннибалов
Президент США Джо Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, который погиб в авиакатастрофе в Новой Гвинее, так и не было найдено из-за каннибалов. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.
"Мой дядя Эмброуз летал на одномоторных самолётах над зонами боевых действий в качестве разведки. Его сбили в Новой Гвинее, и тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов", — рассказал Байден на мероприятии в Питтсбурге.
Телеканал CNN заметил, что в истории, которую поведал Байден, есть несостыковки с отчётом агентства при Пентагоне. Иная версия гласит, что экипаж самолёта Финнегана был вынужден посадить борт на воду рядом с побережьем острова "по неизвестным причинам". При крушении выжил лишь один член команды, трое остальных погибли, не сумев выбраться из затонувшего воздушного судна.
Споры об умственных способностях Байдена в США ведутся уже давно. Ранее американский профессор заявил, что у Байдена развивается деменция, процесс которой уже невозможно остановить. На это указывают постоянные провалы в памяти, замедленная речь и проблемы с ощущением пространства вокруг себя. Бывший врач Барака Обамы даже настоял на том, чтобы с нынешним американским лидером провели тест на определение когнитивных способностей. Он направил соответствующее письмо в Белый дом. Сам же Байден отшучивается.
ТАСС / AP / Susan Walsh