Волна снесла девушку с собакой во время фотосессии на горной тропе в Крыму 22 апреля, 13:56 Девушку и её пса снесло волной в Крыму. Обложка © VK / Краснодар в курсе

В Крыму волна обрушилась на девушку с собакой, когда они прогуливались по горной тропе. В результате хозяйка и её пёс оказались в воде и рисковали быть унесёнными в море. Кадры разошлись в Сети.

Девушку и её пса снесло волной в Крыму. Видео © VK / Краснодар в курсе

Как утверждается, дело происходило на Соколиной тропе, проложенной по скалам очень близко к воде. Во время непогоды дорожку полностью заливает набегающими волнами. Возможно, девушка рискнула забраться на самый край ради эффектных снимков на фоне буйства стихии.

Пострадавшую снесло волной вместе с её собачкой. Очевидцы успели вытащить девушку с питомцем на берег. Они полностью промокли, но серьёзных травм не получили.

Ранее сообщалось, что 19 апреля в Москве и области вызванный непогодой сильный ветер повалил более сотни деревьев. Синоптики заранее предупреждали жителей о том, что на столицу надвигается шторм, был введён "жёлтый" уровень опасности.

Авторы Татьяна Миссуми