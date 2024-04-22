Болельщик кинул нож в игрока "Атлетико" Сеппелини на матче чемпионата Колумбии

В Колумбии болельщик бросил нож с трибуны в футболиста "Атлетико Насьональ" Пабло Сеппелини в разгар матча против "Индепендьенте Медельин". Инцидент произошёл в добавленное ко второму тайму время, когда спортсмен пошёл подавать угловой.

В Колумбии неизвестный кинул нож в игрока "Атлетико" в разгар матча. Видео © X / Álvaro Laguide

Перед ударом футболисту в голову прилетел нож, в результате чего судьи решили приостановить матч. По словам Сеппелини, он получил небольшую рану — было небольшое кровотечение и образовалась шишка, однако хирургическое вмешательство не потребовалось.

"Я не видел [предмет], мне сказали, что это был нож. Когда я наклонил голову, то увидел много монет, бутылок и всего остального. Но я оставляю этот вопрос лиге, власти пусть разбираются", — сказал Сеппелини, передаёт издание Marca.

Как считают болельщики "Индепендьенте Медельин", Сеппелини получил по заслугам, так как вёл себя вызывающе и сам провоцировал их. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.