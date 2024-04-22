Мужчину в плавательной шапочке и носках задержали возле Кремля в Москве 22 апреля, 14:37 Мужчину в плавательной шапочке задержали в центре Москвы. Обложка © freepik

Около стен Московского Кремля полиция задержала странного мужчину в плавательной шапочке и носках, который якобы собирался возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом пишет сайт MK.ru.

38-летний мужчина прогуливался возле Кремля в необычном виде поздно вечером. На "пловца" обратили внимание правоохранители. Во время беседы стало понятно, что гражданин страдает душевным расстройством, поэтому его отправили в психиатрическую клинику.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пациентка частной психиатрической клиники страдала от неконтролируемого желания пить и скончалась от переизбытка воды в организме. Семья умершей винит врачей в недосмотре и отсутствии надлежащего лечения.

Авторы Татьяна Миссуми