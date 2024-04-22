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22 апреля, 18:09

Россиян предупредили о конских ценах на перелёты за рубеж уже летом

Авиаэксперт Гусаров: Авиабилеты на международные рейсы подорожают в три раза

Цены на авиаперелёты за рубеж к лету вырастут в среднем в три-четыре раза, всё будет зависеть от популярности направления. Такой прогноз озвучил эксперт Комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

"В летний сезон цены на авиабилеты вырастут в три раза по сравнению с апрелем. На особо популярные направления могут увеличиться и в четыре раза. В основном это коснётся международных линий. Ценообразование зависит от спроса и динамики. Если будет много желающих улететь в тот или иной город, цены будут зашкаливать", — рассказал Гусаров в беседе с Ura.ru.

По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, сейчас чаще всего россияне ездят в Турцию, Египет и Объединённые Арабские Эмираты, поэтому эти направления самые дорогие. В России также вырос спрос на морской отдых на Черноморском и Азовском побережье. Эксперт посоветовал заранее позаботиться о покупке билетов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники активизируются с наступлением туристического сезона. Злоумышленники могут использовать схему с подделкой сайтов известных туристических брендов. В таком случае преступникам не нужно общаться с жертвой, так как та просто оплачивает несуществующую путёвку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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