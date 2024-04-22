Путин подписал закон о введении определения "молодой работник"

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий определение "молодой специалист". Кроме того, проект вводит новое понятие — "молодой работник". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь молодыми специалистами будут считаться россияне до 35 лет с профильным образованием, которые впервые устроились на работу по специальности, в том числе имея трудовой стаж, полученный во время учёбы. А молодыми работниками будут считать граждан того же возраста, которые имеют трудовой стаж не более трёх лет, вне зависимости от образования.

Согласно новому положению, если у молодых специалистов и молодых работников возникло право на гарантии, льготы, компенсации или другие выплаты до вступления в силу изменений, то они могут воспользоваться ими в соответствии с прежним порядком.