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22 апреля, 15:45

Путин подписал закон о введении определения "молодой работник"

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий определение "молодой специалист". Кроме того, проект вводит новое понятие — "молодой работник". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь молодыми специалистами будут считаться россияне до 35 лет с профильным образованием, которые впервые устроились на работу по специальности, в том числе имея трудовой стаж, полученный во время учёбы. А молодыми работниками будут считать граждан того же возраста, которые имеют трудовой стаж не более трёх лет, вне зависимости от образования.

Согласно новому положению, если у молодых специалистов и молодых работников возникло право на гарантии, льготы, компенсации или другие выплаты до вступления в силу изменений, то они могут воспользоваться ими в соответствии с прежним порядком.

Стало известно, что молодые работники ценят превыше денег
Стало известно, что молодые работники ценят превыше денег

Напомним, предложение о том, чтобы закрепить в российском законодательстве статус молодого работника, прозвучало в Госдуме ещё в июне прошлого года. Предполагалось, что законопроект поможет обеспечить социальную защиту молодым людям в период обучения и сделать официальное трудоустройство простым и нестрашным процессом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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