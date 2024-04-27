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Каждый житель СССР мечтал хотя бы ещё раз в жизни попробовать эти 6 продуктов

Продукты в Союзе были одними из самых натуральных и вкусных в мире, поэтому в магазинах почти всегда существовали очереди. Life.ru рассказывает, какие товары СССР пользовались повышенной популярностью, а сейчас и вовсе пропали.

27 апреля, 14:30
За какими продуктами во времена СССР граждане готовы были месяцами стоять в очереди? Обложка © ТАСС / Борис Кавашкин

За какими продуктами во времена СССР граждане готовы были месяцами стоять в очереди? Обложка © ТАСС / Борис Кавашкин

Дефицит в СССР побуждал людей выстраиваться в километровые очереди за банальными продуктами. Высокий спрос на них был не потому, что людям хотелось есть: еды было достаточно. Просто товары в магазинах были вкусными. Сейчас о них с ностальгией вспоминают все те, кто жил в то время. Какие продукты СССР раньше были в холодильнике у каждой семьи, но сейчас пропали из магазинов?

1. Белый хлеб-"кирпич"

Какой продукт СССР любили больше всего? Килограммовый хлеб-"кирпич" — он был не только вкусным, но и гигантским по размерам. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Какой продукт СССР любили больше всего? Килограммовый хлеб-"кирпич" — он был не только вкусным, но и гигантским по размерам. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Такой продукт в СССР был особенно популярен из-за нежного вкуса и нереальных размеров. Дело в том, что хлеб тогда не нарезали на мелкие кусочки перед тем, как продать покупателю. Поэтому один товар весил целый килограмм.

Кирпич хлеба можно было купить разных сортов: белый, серый и даже ржаной. Сейчас в магазинах, конечно, тоже продаются аналогичные по форме виды хлеба. Но это не более чем дешёвая подделка: вкус совсем не тот, да и масса составляет всего несколько сотен граммов, а не один килограмм, как раньше.

2. Советская жвачка

Какие советские продукты обходили западные по качеству? Жвачки — они держали вкус несколько часов, а не минут. Фото © Maxim-nm.livejournal.com

Какие советские продукты обходили западные по качеству? Жвачки — они держали вкус несколько часов, а не минут. Фото © Maxim-nm.livejournal.com

Советские продукты составляли серьёзную конкуренцию западным товарам, хоть последние и не были представлены в СССР. Так, в магазинах можно было найти несколько жвачек от ряда заводов-изготовителей. Цена была мизерная — около 15 копеек за штуку.

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В отличие от западных жвачек, отечественные были нереально ароматными. Вкус держался несколько часов подряд. К тому же продукт был натуральным. Советских жвачек сейчас не найти. Те же, что продаются в магазинах, утрачивают вкус уже через 15 минут после попадания в рот.

3. Сметана "Любительская" в брикетах

Какой продукт не затронул дефицит в СССР? Сметану "Любительскую" в брикетах. Её всегда можно было купить, намазать на хлеб и наесться. Фото © Nathoncharova.livejournal.com

Какой продукт не затронул дефицит в СССР? Сметану "Любительскую" в брикетах. Её всегда можно было купить, намазать на хлеб и наесться. Фото © Nathoncharova.livejournal.com

Несмотря на дефицит, в СССР можно было найти даже сметану-намазку. Продавался такой советский продукт в брикетах. Он был не жидким, а немного твёрдым.

Сметану "Любительскую" можно было срезать ножом, а затем нанести на хлеб. Достаточно было всего лишь присыпать "намазку" сахаром — и получался неплохой здоровый и полезный перекус. Сейчас советской сметаны нет, да и продаётся продукт в жидком виде.

4. Плавленый сыр в тюбиках

Какие продукты СССР сметали с полок за несколько минут? Плавленый сыр в тюбиках — современные варианты до него не дотягивают. Фото © 76-82.livejournal.com

Какие продукты СССР сметали с полок за несколько минут? Плавленый сыр в тюбиках — современные варианты до него не дотягивают. Фото © 76-82.livejournal.com

Несмотря на советский дефицит, жители страны могли практически везде купить ещё одно вкусное лакомство — плавленый сыр в тюбиках. Визуально упаковка была такая же, как у зубной пасты. Вкус был уникальным! Сейчас таких плавленых сырков уже не делают.

5. Квас в бочке

Несмотря на дефицит, в СССР жителей всегда баловали вкуснейшим квасом. Сейчас в магазинах напиток можно купить только в пластиковой бутылке. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Несмотря на дефицит, в СССР жителей всегда баловали вкуснейшим квасом. Сейчас в магазинах напиток можно купить только в пластиковой бутылке. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Квас был одним из вкуснейших продуктов СССР. В Союзе его производили по особой формуле, которую не мог повторить никто дома. Благодаря напитку жители страны могли охладиться в жаркий летний день, насладившись прекрасным вкусом. Стоимость кваса была небольшой — всего шесть копеек.

6. Советское мороженое

Такой продукт СССР, как мороженое, многие пытались повторить, но ни у кого не получалось. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Такой продукт СССР, как мороженое, многие пытались повторить, но ни у кого не получалось. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Даже во времена советского дефицита жители страны были обеспечены вкусным мороженым. Самым популярным продуктом был пломбир времён СССР. Сейчас в магазинах пытаются продавать аналогичные сладости, якобы сделанные по советской рецептуре, но вкус у них совсем не тот. Раньше он был намного лучше.

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Советские продукты стоили дёшево. Во времена дефицита рожок мороженого можно было купить всего за 25–35 копеек. Вкусной сладость получалась по одной простой причине: ГОСТ предписывал создавать его с использованием только натурального молока. В современных же вариантах пломбира используется в основном химия.

Авторы
Никита Фартов
Никита Фартов
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