Каждый житель СССР мечтал хотя бы ещё раз в жизни попробовать эти 6 продуктов Продукты в Союзе были одними из самых натуральных и вкусных в мире, поэтому в магазинах почти всегда существовали очереди. Life.ru рассказывает, какие товары СССР пользовались повышенной популярностью, а сейчас и вовсе пропали. 27 апреля, 14:30 За какими продуктами во времена СССР граждане готовы были месяцами стоять в очереди? Обложка © ТАСС / Борис Кавашкин

Дефицит в СССР побуждал людей выстраиваться в километровые очереди за банальными продуктами. Высокий спрос на них был не потому, что людям хотелось есть: еды было достаточно. Просто товары в магазинах были вкусными. Сейчас о них с ностальгией вспоминают все те, кто жил в то время. Какие продукты СССР раньше были в холодильнике у каждой семьи, но сейчас пропали из магазинов?

1. Белый хлеб-"кирпич"

Какой продукт СССР любили больше всего? Килограммовый хлеб-"кирпич" — он был не только вкусным, но и гигантским по размерам. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Такой продукт в СССР был особенно популярен из-за нежного вкуса и нереальных размеров. Дело в том, что хлеб тогда не нарезали на мелкие кусочки перед тем, как продать покупателю. Поэтому один товар весил целый килограмм.

Кирпич хлеба можно было купить разных сортов: белый, серый и даже ржаной. Сейчас в магазинах, конечно, тоже продаются аналогичные по форме виды хлеба. Но это не более чем дешёвая подделка: вкус совсем не тот, да и масса составляет всего несколько сотен граммов, а не один килограмм, как раньше.

2. Советская жвачка

Какие советские продукты обходили западные по качеству? Жвачки — они держали вкус несколько часов, а не минут. Фото © Maxim-nm.livejournal.com

Советские продукты составляли серьёзную конкуренцию западным товарам, хоть последние и не были представлены в СССР. Так, в магазинах можно было найти несколько жвачек от ряда заводов-изготовителей. Цена была мизерная — около 15 копеек за штуку.

В отличие от западных жвачек, отечественные были нереально ароматными. Вкус держался несколько часов подряд. К тому же продукт был натуральным. Советских жвачек сейчас не найти. Те же, что продаются в магазинах, утрачивают вкус уже через 15 минут после попадания в рот.

3. Сметана "Любительская" в брикетах

Какой продукт не затронул дефицит в СССР? Сметану "Любительскую" в брикетах. Её всегда можно было купить, намазать на хлеб и наесться. Фото © Nathoncharova.livejournal.com

Несмотря на дефицит, в СССР можно было найти даже сметану-намазку. Продавался такой советский продукт в брикетах. Он был не жидким, а немного твёрдым.

Сметану "Любительскую" можно было срезать ножом, а затем нанести на хлеб. Достаточно было всего лишь присыпать "намазку" сахаром — и получался неплохой здоровый и полезный перекус. Сейчас советской сметаны нет, да и продаётся продукт в жидком виде.

4. Плавленый сыр в тюбиках

Какие продукты СССР сметали с полок за несколько минут? Плавленый сыр в тюбиках — современные варианты до него не дотягивают. Фото © 76-82.livejournal.com

Несмотря на советский дефицит, жители страны могли практически везде купить ещё одно вкусное лакомство — плавленый сыр в тюбиках. Визуально упаковка была такая же, как у зубной пасты. Вкус был уникальным! Сейчас таких плавленых сырков уже не делают.

5. Квас в бочке

Несмотря на дефицит, в СССР жителей всегда баловали вкуснейшим квасом. Сейчас в магазинах напиток можно купить только в пластиковой бутылке. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Квас был одним из вкуснейших продуктов СССР. В Союзе его производили по особой формуле, которую не мог повторить никто дома. Благодаря напитку жители страны могли охладиться в жаркий летний день, насладившись прекрасным вкусом. Стоимость кваса была небольшой — всего шесть копеек.

6. Советское мороженое

Такой продукт СССР, как мороженое, многие пытались повторить, но ни у кого не получалось. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Даже во времена советского дефицита жители страны были обеспечены вкусным мороженым. Самым популярным продуктом был пломбир времён СССР. Сейчас в магазинах пытаются продавать аналогичные сладости, якобы сделанные по советской рецептуре, но вкус у них совсем не тот. Раньше он был намного лучше.

Советские продукты стоили дёшево. Во времена дефицита рожок мороженого можно было купить всего за 25–35 копеек. Вкусной сладость получалась по одной простой причине: ГОСТ предписывал создавать его с использованием только натурального молока. В современных же вариантах пломбира используется в основном химия.

Авторы Никита Фартов