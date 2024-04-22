К концу года в ЛНР восстановят автомобильную дорогу на Дебальцево

В планах Госкомпании "Автодор" на этот год капитально отремонтировать трассу в ЛНР от Антрацита до границы с Донецкой Народной Республикой.

Работы на 53 км автомобильной дороги уже активно ведутся. Предварительно была обследована территория, расчищена полоса отвода.

Сейчас дорожники фрезеруют старое дорожное покрытие – уже снято около 40 км изношенного полотна. На подготовленных участках уложили порядка 20 км нижнего слоя асфальтобетона, установили 5,5 км бортового камня.

В планах установить барьерное ограждение, знаки, остановочные павильоны, нанести разметку.

Восстановлением автомобильной дороги занимаются 240 человек, задействовано более 60 единиц техники.

Дорога от Антрацита до границы с ДНР (в направлении Дебальцево) - одна из основных транспортных артерий Луганской Народной Республики, входит в состав автомобильной дороги от пункта пропуска Должанский на границе с Ростовской областью до границы с ДНР.