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Регион
22 апреля, 16:39

К концу года в ЛНР восстановят автомобильную дорогу на Дебальцево

Обложка © Пресс-служба государственной компании "Автодор"

Обложка © Пресс-служба государственной компании "Автодор"

В планах Госкомпании "Автодор" на этот год капитально отремонтировать трассу в ЛНР от Антрацита до границы с Донецкой Народной Республикой.

Работы на 53 км автомобильной дороги уже активно ведутся. Предварительно была обследована территория, расчищена полоса отвода.

Сейчас дорожники фрезеруют старое дорожное покрытие – уже снято около 40 км изношенного полотна. На подготовленных участках уложили порядка 20 км нижнего слоя асфальтобетона, установили 5,5 км бортового камня.

В планах установить барьерное ограждение, знаки, остановочные павильоны, нанести разметку.

Восстановлением автомобильной дороги занимаются 240 человек, задействовано более 60 единиц техники.

Дорога от Антрацита до границы с ДНР (в направлении Дебальцево) - одна из основных транспортных артерий Луганской Народной Республики, входит в состав автомобильной дороги от пункта пропуска Должанский на границе с Ростовской областью до границы с ДНР.

Дорожники приступили к укладке верхнего слоя на трассах между ДНР, ЛНР и Ростовской областью
Дорожники приступили к укладке верхнего слоя на трассах между ДНР, ЛНР и Ростовской областью

Напомним, что в начале февраля вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался о восстановлении почти всех многоквартирных домов Мариуполя. Он рассказал, что восстановлением пострадавшей инфраструктуры в новых регионах занято около 40 тысяч строителей. Хуснуллин назвал этот инфраструктурный проект самым масштабным на сегодняшний день.

Алексей Берковиц
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