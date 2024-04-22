К концу года в ЛНР восстановят автомобильную дорогу на Дебальцево
Обложка © Пресс-служба государственной компании "Автодор"
В планах Госкомпании "Автодор" на этот год капитально отремонтировать трассу в ЛНР от Антрацита до границы с Донецкой Народной Республикой.
Работы на 53 км автомобильной дороги уже активно ведутся. Предварительно была обследована территория, расчищена полоса отвода.
Сейчас дорожники фрезеруют старое дорожное покрытие – уже снято около 40 км изношенного полотна. На подготовленных участках уложили порядка 20 км нижнего слоя асфальтобетона, установили 5,5 км бортового камня.
В планах установить барьерное ограждение, знаки, остановочные павильоны, нанести разметку.
Восстановлением автомобильной дороги занимаются 240 человек, задействовано более 60 единиц техники.
Дорога от Антрацита до границы с ДНР (в направлении Дебальцево) - одна из основных транспортных артерий Луганской Народной Республики, входит в состав автомобильной дороги от пункта пропуска Должанский на границе с Ростовской областью до границы с ДНР.
Напомним, что в начале февраля вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался о восстановлении почти всех многоквартирных домов Мариуполя. Он рассказал, что восстановлением пострадавшей инфраструктуры в новых регионах занято около 40 тысяч строителей. Хуснуллин назвал этот инфраструктурный проект самым масштабным на сегодняшний день.