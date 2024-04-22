Специалисты НМИЦ ЛРЦ Минздрава РФ оказали помощь 32 пациентам из новых регионов с начала года
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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» (НМИЦ ЛРЦ) Минздрава России в круглосуточном и дневном стационаре оказали специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь 32 пациентам из новых регионов в первом квартале 2024 года.
В частности, 24 пациента прошли хирургическое лечение, 15 из них провели высокотехнологичные операции, а именно:
- 11 оперативных вмешательств по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов;
- нейрохирургическая операция;
- имплантация однокамерного кардиостимулятора;
- одна высокотехнологичная гинекологическая и урологическая операция.
- четырем пациентам была проведена флебэктомия (устранение варикозных вен) вен нижних конечностей с применением лазерной аппаратуры. Также специалисты оказали помощь 8 онкологическим пациентам, из них 6 провели операции, еще двоим провели противоопухолевую лекарственную терапию.
Семь пациентов прошли медицинскую реабилитацию. Четверо из них – с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, трое – с заболеваниями опорно-двигательного аппарата после операций по эндопротезированию.
"Вся медицинская помощь, которую мы оказываем пациентам в нашем центре, является высокотехнологичной, которой зачастую нет в регионах, в том числе в новых субъектах Российской Федерации. В прошлом году лечение и реабилитацию у нас прошли более 130 пациентов, но мы готовы принимать и больше. Мы также готовы помогать коллегам из регионов с транспортировкой больных в Москву и обратно. Организация транспортной доступности ведущих московских медцентров для всех жителей страны, особенно новых регионов,— одна из главных задач развития нашей системы здравоохранения", — отметил директор НМИЦ ЛРЦ Минздрава России, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России Сергей Царенко.
А ранее правительство выделило финансирование на обеспечение выездных медбригад и многофункциональных госпиталей в новых регионах страны. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На эти цели будет направлено около 680 млн рублей. Средства получат медицинские организации федерального уровня, находящиеся в ведении Минздрава.