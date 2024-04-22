Специалисты НМИЦ ЛРЦ Минздрава РФ оказали помощь 32 пациентам из новых регионов с начала года

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» (НМИЦ ЛРЦ) Минздрава России в круглосуточном и дневном стационаре оказали специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь 32 пациентам из новых регионов в первом квартале 2024 года.

В частности, 24 пациента прошли хирургическое лечение, 15 из них провели высокотехнологичные операции, а именно:

- 11 оперативных вмешательств по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов;

- нейрохирургическая операция;

- имплантация однокамерного кардиостимулятора;

- одна высокотехнологичная гинекологическая и урологическая операция.

- четырем пациентам была проведена флебэктомия (устранение варикозных вен) вен нижних конечностей с применением лазерной аппаратуры. Также специалисты оказали помощь 8 онкологическим пациентам, из них 6 провели операции, еще двоим провели противоопухолевую лекарственную терапию.

Семь пациентов прошли медицинскую реабилитацию. Четверо из них – с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, трое – с заболеваниями опорно-двигательного аппарата после операций по эндопротезированию.

"Вся медицинская помощь, которую мы оказываем пациентам в нашем центре, является высокотехнологичной, которой зачастую нет в регионах, в том числе в новых субъектах Российской Федерации. В прошлом году лечение и реабилитацию у нас прошли более 130 пациентов, но мы готовы принимать и больше. Мы также готовы помогать коллегам из регионов с транспортировкой больных в Москву и обратно. Организация транспортной доступности ведущих московских медцентров для всех жителей страны, особенно новых регионов,— одна из главных задач развития нашей системы здравоохранения", — отметил директор НМИЦ ЛРЦ Минздрава России, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России Сергей Царенко.