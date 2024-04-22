Застройщикам ускорят рассмотрения заявки на проектное финансирование в новых регионах

В Минстрое России под председательством замминистра Никиты Стасишина состоялось совещание, где обсудили потенциал развития жилищного строительства в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Отдельное внимание уделяется завершению строительства многоквартирных домов, застройщики которых не определены: до конца года на территориях четырёх субъектов должно быть введено не менее 9,7 тыс. м² в таких объектах, для этих целей были заключены соглашения о предоставлении субсидии в декабре 2023 года", — сообщили в пресс-службе министерства.

Так, в Донецке в этом году будет достроен дом площадью 7,4 тыс. м². В Старобельске ЛНР определён один дом для достройки, а в Мелитополе Запорожской области — два многоквартирных дома с плановым вводом в 2025 году.

На совещании также рассмотрели вопросы реализации проектов инженерной коммунальной инфраструктуры, создание которой необходимо для завершения недостроенных многоквартирных домов. Средства под ее строительство уже направлены четырем субъектам из федерального бюджета. В новых регионах развивается банковское финансирование проектов жилищного строительства: оно уже осуществляется в ДНР. В ЛНР проходит банковскую оценку один проект, на который уже получено разрешение на строительство.

"В процессе диалога мы пришли к пониманию дальнейших шагов по упрощению процесса получения проектного финансирования, это и сокращение сроков прохождения заявок застройщиков, и пересмотр отдельных требований к проектам жилищного строительства. Механизм финансирования проектов в воссоединённых регионах на постоянной основе совершенствуется с учётом наработанной практики и должен быть готов к наращиванию темпов стройки", — Никита Стасишин.