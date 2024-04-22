Единый госреестр адвокатов создадут в России
Путин утвердил закон о создании Единого государственного реестра адвокатов
В РФ появится единый реестр адвокатов. Обложка © freepik / Racool_studio
В России появится единый реестр адвокатов, порядок ведения которого определит Министерство юстиции страны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ уже опубликован на сайте правовых актов.
"Единый государственный реестр адвокатов является федеральным государственным информационным ресурсом, содержащем сведения об адвокатах", — утверждается в тексте.
Реестр станет единственным официальным ресурсом, где разместят достоверные сведения обо всех адвокатах России. При этом потерять свой статус и выбыть из перечня можно будет при отъезде за границу более чем на год, за исключением случаев миграции по уважительным причинам. Оператором реестра назначается Федеральная палата адвокатов.
К слову, это не единственный указ, который сегодня подписал российский лидер. Владимир Путин также утвердил законопроект, уточняющий определение "молодой специалист". Помимо этого, документ вводит и новое понятие — "молодой работник".