Единый госреестр адвокатов создадут в России

Реестр станет единственным официальным ресурсом, где разместят достоверные сведения обо всех адвокатах России. При этом потерять свой статус и выбыть из перечня можно будет при отъезде за границу более чем на год, за исключением случаев миграции по уважительным причинам. Оператором реестра назначается Федеральная палата адвокатов.