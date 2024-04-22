Минпросвещения оснастит 200 школ в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Министерство просвещения Российской Федерации направит финансирование в размере более 1,5 млрд рублей в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области для оснащения 200 школ и более 7,8 тыс. мест дополнительного образования детей. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Ростовскую область, где состоялся семинар-совещание для руководителей образовательных организаций Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Двухдневный семинар-совещание прошел в Ростове-на-Дону на площадке Донского государственного технического университета и объединил около тысячи руководителей образовательных организаций Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На семинаре-совещании обсуждались вопросы развития системы образования и воспитания и обеспечения эффективного управленческого взаимодействия.

В ходе семинара-совещания глава Минпросвещения России пояснил, что грант в размере более 1,4 млрд рублей предусмотрен на обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций. В отобранные учреждения к началу 2024/25 учебного года будут поставлены лабораторное оборудование для кабинетов по естественным наукам: физике, химии и биологии, а также мебель и комплекты по информационным технологиям.

На организацию дополнительных общеразвивающих программ по различным профилям будет направлена субсидия в размере 110 млн рублей. На базе новых мест для получения допобразования планируется создать школьные медиацентры и шахматные клубы.

Кроме того, продолжится учебно-методическое сопровождение педагогов и образовательных организаций во всех четырех регионах. Планируется, что всего повышение квалификации пройдут свыше 21 тыс. учителей из данных субъектов.

«Мы продолжаем вести работу по организации качественного образовательного процесса в школах Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Наша приоритетная задача – полноценное включение учебных заведений в единое образовательное пространство страны. Содержание образования напрямую зависит от уровня оснащенности школ, поэтому большое значение имеет современное оборудование. Уверен, эта помощь является востребованной и своевременной», – сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Всего в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях насчитывается свыше 1300 школ.

Минпросвещения России оказывает поддержку образовательным организациям данных регионов. Так, в 2023 году в школьные библиотеки Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поставлено почти 2 млн экземпляров учебников, художественной и детской литературы, включенной в федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, таким образом, полностью закрыты потребности учебных заведений. Тысячи педагогических работников и управленцев повысили свою квалификацию.

Кроме того, с 2024 года образовательные организации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей станут участниками федеральной программы капитального ремонта школ.