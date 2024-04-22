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22 апреля, 11:09

У российских школьников появятся тетради с экипажем легендарного танка "Алёша"

В школах Приморья в 2024 году появятся тетради с экипажем танка "Алёша"

Тетрадь с изображением членов экипажа танка "Алёша". Фото © Telegram / Правительство Приморского края

Тетрадь с изображением членов экипажа танка "Алёша". Фото © Telegram / Правительство Приморского края

В следующем учебном году в школах Приморья появятся тетради с изображением членов экипажа танка "Алёша", который отличился в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в своём телеграм-канале.

"В приморских школах появятся тетради с изображением легендарного экипажа танка "Алёша", героически отразившего атаку превосходивших сил врага во время специальной военной операции. Тетради с экипажем танка "Алёша" в школах региона планируется приобрести уже к новому учебному году", — сказано в тексте сообщения.

В администрации региона уточнили, что танкисты Илья Гаврилов и Александр Леваков проходили службу в 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии. Это соединение сухопутных войск является самым большим в России в Восточном военном округе, силы которого располагаются в Приморье.

Добавляется, что Илья Гаврилов продолжает выполнять воинский долг, а Александра Левакова перевели в учебную часть, где он теперь занимается подготовкой молодых танкистов к ведению современных танковых баталий.

Командир легендарного танка "Алёша" решил баллотироваться в Госсовет Татарстана
Командир легендарного танка "Алёша" решил баллотироваться в Госсовет Татарстана

Легенда родилась годом ранее, когда в Сети появилось видео, где российский танк в одиночку противостоит колонне ВСУ на Запорожском направлении. К позициям ВС РФ двигалось сразу восемь единиц украинской техники, но экипаж машины принял решение дать им бой. В результате два танка и шесть бронемашин ВСУ были ликвидированы. Позднее президент Владимир Путин лично наградил членов экипажа танка "Алёша" за их выдающийся подвиг.

Владимир Озеров
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