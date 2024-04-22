Депутат в Австралии избежал вотума недоверия из-за выборов президента России

Депутаты австралийского города Порт-Хедленд не поддержали предложение о предъявлении вотума недоверия своему коллеге Эдриану Макрею за участие в президентских выборах в РФ в качестве наблюдателя. Голосование состоялось 22 апреля.

Инициативу поддержали всего два народных избранника и мэр города Питер Картер. Иную же позицию заняли шесть депутатов. По завершении голосования сохранивший кресло Макрей вновь подтвердил позицию о российских выборах.

"Мы все увидели крайне прозрачные и профессионально устроенные выборы президента России. Некоторые говорят, что правда ранит. Я же скажу, что правда не обязана делать так, чтобы всем было от неё комфортно", — заявил Макрей.