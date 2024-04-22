Депутат в Австралии избежал вотума недоверия из-за выборов президента России
Австралийский депутат Макрей избежал вотума недоверия из-за выборов в России
Депутаты австралийского города Порт-Хедленд не поддержали предложение о предъявлении вотума недоверия своему коллеге Эдриану Макрею за участие в президентских выборах в РФ в качестве наблюдателя. Голосование состоялось 22 апреля.
Инициативу поддержали всего два народных избранника и мэр города Питер Картер. Иную же позицию заняли шесть депутатов. По завершении голосования сохранивший кресло Макрей вновь подтвердил позицию о российских выборах.
"Мы все увидели крайне прозрачные и профессионально устроенные выборы президента России. Некоторые говорят, что правда ранит. Я же скажу, что правда не обязана делать так, чтобы всем было от неё комфортно", — заявил Макрей.
Напомним, что шум вокруг восторженного отзыва Макрея о российских выборах подняли члены Австралийской федерации украинских организаций. Также их возмутило решение депутата поздравить Владимира Путина с победой.
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