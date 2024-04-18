ABC: Австралийскому депутату грозит вотум недоверия за похвалу выборов в России

Депутат австралийского Порт-Хедленда Эдриан Макрей рискует лишиться кресла в городском парламенте. Народному избраннику могут вынести вотум недоверия за восторженный отзыв о президентских выборах в России, сообщил телеканал ABC.

В марте Макрей попробовал себя в роли независимого наблюдателя на выборах. По завершении работы он поздравил Владимира Путина с победой, похвалив ЦИК за высокий уровень прозрачности голосования. Комментарии депутата возмутили членов Австралийской федерации украинских организаций, которые добились голосования по вотуму недоверия.