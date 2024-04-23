Эксперт по энергетике раскрыл, закончится ли в России нефть

Нефть в России не может закончиться в обозримом будущем. Так прокомментировал РИА "ФедералПресс" заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об ископаемом топливе заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, на сегодняшний день уже технически реально получать чёрное золото из тех запасов, которые ранее считались недоступными и нерентабельными. Добыча будет продолжаться, пока сохраняется спрос.

"Россия выходит на добычу нетрадиционных источников нефти, например сланцевой нефти", — подчеркнул специалист.

Заявления о грядущем исчезновении нефти — это политические манипуляции. "Благоглупости", транслируемые "политическими мурзилками" типа Олафа Шольца, далеки от реальности, считает Фролов.