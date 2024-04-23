Здоровье и вера: Эксперт по этикету перечислила запрещённые для разговора на публике темы

Существует множество тем, которые не следует поднимать, находясь на публике. Об этом "Москве 24" поведала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Так, по её словам, с малознакомыми людьми не следует обсуждать здоровье. Если вы, будучи больным, всё-таки решили появиться в обществе, не надо рассказывать о своём насморке или температуре. Не стоит обращаться и к теме вероисповедания: избегайте поздравлять незнакомцев с религиозными праздниками, потому что они могут являться представителями иных конфессий.

"У всех могут быть разные взгляды на политику. Эта тема неизбежно приводит к спорам. Причём речь идёт не только о современной, но и о политике прошлых лет", — подчеркнула специалист.



Как ни удивительно, разговоры о спорте также могут спровоцировать конфликт: если собеседник болеет за другую команду, неизбежны споры. Или кто-то предпочитает заниматься с утра, а кто-то — вечером. То же самое касается различных диет — каждый останется при своём мнении. Кроме того, табуирована тема денег: не комильфо хвастаться и вообще обсуждать способы и размер дохода.

"Тему детей с малознакомыми людьми тоже лучше не затрагивать. Потому что, например, одни хотят завести ребёнка, но у них не получается, у других дети могут иметь проблемы со здоровьем, поведением", — объяснила Свежакова.

Допустимо же говорить о поводе, по которому люди собрались на мероприятие. Можно также коснуться погоды, природы и путешествий: всем приятно поговорить про отдых.