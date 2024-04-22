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Голосовые и смайлы вне закона? Названы 8 заповедей цифрового этикета

Эксперт Истомина рекомендует записывать голосовые только с согласия собеседника

22 апреля, 07:20
Цифровой этикет — это набор правил и принципов, который помогает нам вести продуктивные и взаимоуважительные диалоги в онлайн-пространстве. Обложка © Freepik.com

Цифровой этикет — это набор правил и принципов, который помогает нам вести продуктивные и взаимоуважительные диалоги в онлайн-пространстве. Обложка © Freepik.com

С расцветом интернет-технологий общение между людьми стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, особенно в свете событий пандемии, когда цифровые платформы стали основным средством общения. Однако в этом океане виртуальных встреч иногда мы сталкиваемся с нецензурным общением и провокационными высказываниями, которые собеседники, вероятно, не осмелились бы произнести в лицо. Но наша цель сейчас не обсуждать обидчиков, а скорее обратить внимание на цифровой этикет — набор правил и принципов, который помогает нам вести продуктивные и взаимоуважительные диалоги в онлайн-пространстве. Подробнее об этих правилах Life.ru рассказала эксперт по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Евгения Истомина.

1. При вступлении в диалог важно избегать однословных приветствий типа "Привет" или "Добрый день" одним сообщением, а далее по обрывистым словам кидать 10 сообщений или, ещё хуже, ждать на это сообщение ответ. Лучше одним сообщением и приветствие, и всё, что вам хотелось бы сказать, не забывая обращаться по имени. Такой подход поможет избежать лишних отвлечений и ценится собеседниками за экономию времени и внимания, советует эксперт.

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2. Рекомендуется резервировать использование смайлов для тех, кого вы хорошо знаете и чьи реакции и эмоции вы способны предвидеть. В других случаях это может привести к недопониманию и неясности в коммуникации.

3. Текст, содержащий ключевую информацию в виде номера телефона, адреса электронной почты, возможно, реквизитов для платежей, направлять отдельным сообщением для удобства копирования.

4. В некоторых случаях использование голосовых сообщений может быть неудобным, особенно при передаче важной информации, такой как время и место встречи, которые потребуется прослушивать повторно.

Рекомендуется записывать голосовые сообщения только с согласия собеседника, избегая фонового шума и стараясь использовать этот формат только для неотложных ситуаций, которые не требуют последующего обращения к записи, или можете использовать преобразование из голосового в текст.

Евгения Истомина

Эксперт по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365

Рекомендуется записывать голосовые сообщения только с согласия собеседника, избегая фонового шума и стараясь использовать этот формат только для неотложных ситуаций, которые не требуют последующего обращения к записи, или можете использовать преобразование из голосового в текст.
Рекомендуется записывать голосовые сообщения только с согласия собеседника, избегая фонового шума и стараясь использовать этот формат только для неотложных ситуаций, которые не требуют последующего обращения к записи, или можете использовать преобразование из голосового в текст.
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5. Не флудите бессмысленными сообщениями, картинками, аудио, видео, тем самым такой спам забивает память гаджета собеседника. К тому же в наше время подобный развлекательный контент в изобилии присутствует во всех лентах доступных интернет-ресурсов и соцсетях.

6. При отправке ошибочного сообщения и дальнейшем его удалении из переписки мессенджера правильным будет попросить прощения за доставленное неудобство.

7. Если вы захотите созвониться, предпочтительнее будет спросить согласие у собеседника текстовым сообщением, удобно ли ему будет? Возможно, он на встрече или убаюкивает трёхлетнюю дочь. Проницательность здесь будет кстати, рекомендует эксперт по коммуникациям.

8. Рекомендуемое время отправки сообщений ориентировочно с 10 утра до 9 вечера с учётом часового пояса. Исключение — предварительная договорённость.

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В последние годы люди стали забывать о хороших манерах. Проявить банальное уважение к другому человеку не так уж и сложно. Зато и себе, и ему вы сделаете приятно. В этом материале Life.ru вы найдёте несколько правил этикета, которые неплохо было бы внедрить в жизнь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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