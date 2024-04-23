Marvel показала первый трейлер "Дэдпула и Росомахи" с Рейнольдсом и Джекманом

Первый полноценный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха" появился на YouTube-канале исполнителя главной роли Райана Рейнольдса. 2,5-минутный ролик за несколько часов собрал почти 12 миллионов просмотров.

Видео частично приоткрыло завесу тайны над сценарием. По сюжету наёмник Уэйд Уилсон пытается уговорить Логана вновь вернуться к супергеройским делам, чтобы одолеть нового антагониста, обладающего телекинезом. Впрочем, ушедший на пенсию мутант из Людей X не спешит соглашаться. В трейлере мелькают герои двух предыдущих картин серии, а также отсылки к другим известным фильмам вроде "Безумного Макса".