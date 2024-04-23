Системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной отражённой воздушной атаке ВСУ на столицу региона. Системы ПВО сбили несколько целей, написал он в Telegram.

По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил лишь частный дом в посёлке Разумное на юго-восточной окраине Белгорода.

"В результате прилёта во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечён фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется", — подчеркнул глава региона.