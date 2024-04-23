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23 апреля, 02:15
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Москалькова обратилась в прокуратуру из-за жалоб заключённых "Чёрного дельфина"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о жалобах со стороны заключённых исправительной колонии "Чёрный дельфин". Преступники недовольны действиями сотрудников учреждения, написала омбудсмен в Telegram.

"В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключённых ИК № 6 по Оренбургской области, более известной как "Чёрный дельфин", о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения", — заявила Москалькова.

Просьбу разобраться в ситуации защитница адресовала Генеральной прокуратуре России. Также омбудсмен пообещала держать ситуацию на особом контроле.

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О пытках и жестоком отношении к заключённым в "Дельфине" ранее написала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва. По её словам, надзиратели применяют к осуждённым физическую силу и даже электрический ток.

Ранее Москалькова рассказала, что омбудсмен Оренбуржья объехал пункты размещения пострадавших от паводков. В частности, он поведал, как держатся люди.

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Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Илья Пушкарев
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