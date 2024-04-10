Омбудсмен Оренбуржья объехал пункты размещения пострадавших от паводков Москалькова: Оренбургский омбудсмен навестил пострадавших от паводков 10 апреля, 11:23 Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов посетил пострадавших в результате паводков. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов навестил эвакуированных и пострадавших в результате паводков в регионе. Чиновник объехал три школы, где развёрнута работа пунктов временного размещения. Сейчас там находятся 1485 человек. Об этом рассказала в телеграм-канале омбудсмен Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов посетил пострадавших в результате паводков. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов посетил пострадавших в результате паводков. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

По её словам, в школы также доставляется необходимая гуманитарная помощь, в том числе предметы первой необходимости. В одном из учебных заведений ёмкостями с водой заполнен весь спортивный зал. Для пострадавших готовят горячее питание. Волонтёры и врачи дежурят круглосуточно. На месте работают психологи и юристы, последние консультируют граждан по вопросам получения компенсаций и восстановления документов.

Чадов поблагодарил волонтёров и всех неравнодушных орчан, которые привозят пострадавшим вещи, мобильные телефоны, продукты, коляски для инвалидов, детское питание, корм для животных. Омбудсмен встретился и с главой Орска Василием Козупицей, с которым обсудил государственные меры поддержки.

"Люди демонстрируют поразительную стойкость духа в тяжёлой жизненной ситуации. И, конечно, ждут поддержки от власти, как материальной, так и моральной", — отметил Чадов.

Авторы Татьяна Миссуми