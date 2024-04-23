Страдают лёгкие и печень: Гастроэнтеролог раскрыла, чем опасна еда с плесенью

Плесневые грибы поражают полностью всё изделие, поэтому, удалив видимый заплесневелый участок с хлеба, сыра или варенья, мы не убережём себя от опасности. Об этом написало РИА "ФедералПресс".

"Наиболее изученные токсины плесневых грибов плохо влияют на лёгкие и печень, так как эти органы отвечают за детокс в организме и именно через них проходит большое количество яда", — рассказала в телеграм-канале врач-гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.

По её словам, афлатоксины — продукты жизнедеятельности плесневых грибов — перегружают иммунную систему и способствуют возникновению в печени онкологических процессов. Непонятная аллергия, снижение иммунитета и утомляемость также могут быть последствиями употребления пищи, содержащей афлатоксины. Это чаще всего некачественные кофе и какао, пакетированные чаи, хлебобулочные изделия, обсеменённые семечки, орехи и бобовые, нарезной и мягкий сыр, а также все продукты с видимыми признаками плесени и затхлым запахом.

Специалист напомнила и о наличии плесени на стенах. Чтобы не произошло заражения микоспорами, с нею также следует бороться.