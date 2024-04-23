Тела трёх мёртвых детей нашли в шкафу на пепелище дома в Бурятии

Три маленьких ребёнка найдены погибшими в горевшем жилом доме в селе Тресково в Бурятии, тела малышей лежали в шкафу. О трагедии сообщают МЧС России и республиканское Агентство ГО и ЧС.

Место гибели детей в селе Тресково в Бурятии. Фото © МЧС России

"В задымлённом помещении пожарные обнаружили в шкафу детей одного года, двух и четырёх лет. Малыши пытались спрятаться от огня и дыма. Родители были по соседству, предупредить трагедию было некому", — рассказали в МЧС.

Открытое горение на 39 квадратных метрах ликвидировали восемь специалистов и три единицы спецтехники, но было уже поздно. Спасатели считают, что малыши спрятались от огня в шкафу. Сейчас продолжаются работы по проливке конструкций, с родителями и очевидцами на месте работает дознаватель МЧС России. На место происшествия выехал прокурор Кабанского района Батор Будаев, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").