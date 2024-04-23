Матвиенко разбила надежды киевского режима избежать трибунала за злодеяния Матвиенко заверила, что трибунал над киевским режимом рано или поздно состоится 23 апреля, 07:14 Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Киев ждёт трибунал, так как никто не отменял ответственность за все злодеяния и преступления, совершённые нынешним руководством Украины. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.

"Всё-таки он [трибунал] состоится, рано или поздно он состоится. И чтобы вот всех этих преступников за все их злодеяния, которые они сотворили в России, да не только в России, а посмотрите, в Украине инакомыслящих всех… Исчезают, убивают, терроризируют", — пояснила она.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесён в список террористов и экстремистов) заявил, что украинскую армию с мая 2024 года ждёт "трудная ситуация". Сложности на фронте, с его слов, начнутся, когда Российская армия пойдёт на крупное наступление в Донбассе.

Авторы Татьяна Миссуми