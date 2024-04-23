Зеленскому предложили не ограничиваться Бандерой и захоронить на капище под Киевом молекулы Гитлера

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв посоветовал киевским властям заявить свои права на мощи Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини и тоже захоронить их на военном мемориальном кладбище под Киевом, не ограничиваясь Степаном Бандерой. По словам собеседника Life.ru, речь идёт об очередном подтверждении нацистской сущности киевского режима и стремлении её закрепить с помощью ритуалистики.

Как Гитлер искал мифический шлем Нибелунгов, так и украинскому нацистскому режиму нужны реальные образцы для поклонения, которых на Украине толком и нет. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв

Но если с Бандерой всё понятно — он был ликвидирован агентом разведки и похоронен в Мюнхене, то есть у него есть физическая могила, то у Шухевича, которого украинская власть тоже хочет перезахоронить под Киевом, даже могилы нет (его пепел развеяли над рекой Збруч). Журавлёв недоумевает, что в этом случае планируют захоронить на мемориальном кладбище — речную воду, где, если очень уж верить в это, должны быть частицы Шухевича?

"В таком случае можно разжиться и молекулами Гитлера и Муссолини — это тоже весьма значимые для Киева фигуры, от которых практически ничего не осталось. Для нацистов не так важно, настоящие они или нет, лишь бы было организовано необходимое капище", — заключил собеседник Life.ru.