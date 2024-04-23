Самокатчики и велосипедисты Москвы нарушили ПДД более 7 тысяч раз за три дня

За минувшие три дня в столице было выявлено 7 тысяч нарушений правил дорожного движения самокатчиками и велосипедистами. Большая часть из них — за пересечение пешеходных переходов верхом на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и перевозку пассажиров, в том числе и детей, сообщает столичная ГАИ.

За 2023 год в России услугами кикшеринга воспользовался 21 миллион человек, совершив 211,7 миллиона поездок. В то же время за прошлый год трёхкратно возросло количество ДТП с участием СИМ — более 3 тысяч только по официальным подсчётам. В этих происшествиях погибли 43 человека.