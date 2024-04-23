Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 07:34

Самокатчики и велосипедисты Москвы нарушили ПДД более 7 тысяч раз за три дня

За минувшие три дня в столице было выявлено 7 тысяч нарушений правил дорожного движения самокатчиками и велосипедистами. Большая часть из них — за пересечение пешеходных переходов верхом на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и перевозку пассажиров, в том числе и детей, сообщает столичная ГАИ.

За 2023 год в России услугами кикшеринга воспользовался 21 миллион человек, совершив 211,7 миллиона поездок. В то же время за прошлый год трёхкратно возросло количество ДТП с участием СИМ — более 3 тысяч только по официальным подсчётам. В этих происшествиях погибли 43 человека.

"Есть правила": Врач посоветовал самокатчикам пользоваться экипировкой
"Есть правила": Врач посоветовал самокатчикам пользоваться экипировкой

Ранее Мосгордума призвала Госдуму РФ принять меры для ужесточения ответственности за нарушение правил дорожного движения для водителей электросамокатов. Речь идёт о поправках в законодательство, касающихся пьяного вождения и разговоров по телефону во время езды, которые были внесены в феврале. Депутаты надеются на то, что изменения рассмотрят во время весенней сессии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров