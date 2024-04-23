"Строительный король" задержан с сыном и другом за избиение подростков в Башкирии толпой Задержаны бизнесмен, его сын и их знакомый за избиение подростков в селе Иглино 23 апреля, 07:59 Рауф Габдуллин. Обложка © Telegram / SHOT

В Башкирии полиция задержала предпринимателя Рауфа Габдуллина, его сына и их знакомого, которые подозреваются в избиении подростков в селе Иглино. Всем задержанным избирают меру пресечения, сообщает региональное СУ СКР.

Задержаны подозреваемые по делу об избиении подростков в селе Иглино. Видео © Telegram / Cледком02

"В Иглинском районе задержаны подозреваемые в избиении компании молодых людей. <…> Задержаны 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и их 42-летний знакомый", — рассказали в региональном СК.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершённое с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц". Сейчас устанавливается тяжесть причинения вреда здоровью потерпевшим. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.

Напомним, вечером 20 апреля бизнесмен из Башкирии Рауф Габдуллин вместе с сыновьями избил подростков в селе Иглино. Владельцу строительного бизнеса не понравилось, что его якобы нецензурно обругала компания молодых людей, поэтому он решил устроить самосуд. Одного из пострадавших скинули в овраг, у второго — выбиты зубы и диагностировано сотрясение мозга. При этом родным потерпевших теперь угрожают расправой со стороны Габдуллина.

Авторы Татьяна Миссуми