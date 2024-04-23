Военный Юрий Гагарин спас умирающую девочку с пороком сердца из-под Мариуполя 23 апреля, 08:41 Юрий Гагарин. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Российский военнослужащий Юрий Гагарин помог девочке из-под Мариуполя, которая могла в любой момент умереть по причине проблем с сердцем. Боец связался со знакомыми врачами в Челябинске и организовал доставку туда ребёнка. Историю со счастливым концом публикует Mash на Донбассе.

Военный ВС РФ Юрий Гагарин спас девочку с пороком сердца из-под Мариуполя. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

"Диагноз, который был поставлен, — Вольф-Паркинсон-Уайт. Это нередкое заболевание, врождённый порок сердца. Обычно при таком диагнозе у детей среднего возраста при нагрузке возникает синдром внезапной смерти. Поэтому врачи рекомендовали доставить её в Челябинск", — пояснил Гагарин.

Боец смог получить квоту на лечение девочки в Челябинске, оплатил ей дорогу туда и обратно. Сейчас с маленькой пациенткой всё хорошо, её успешно прооперировали. А Гагарин хочет поставить на поток лечение донбасских детей с пороками сердца, оперировать их готовы хирурги в Челябинске.

Ранее сообщалось, что в первой детской городской больнице Санкт-Петербурга врачи спасли жизнь молодой девушке с редкой формой патологии головного мозга, которая приводит к эпилепсии. Пациентку уже прооперировали, её ждёт восстановление.

Авторы Татьяна Миссуми