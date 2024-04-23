В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от БПЛА

Детские лагеря и другие места с массовым скоплением детей необходимо оборудовать укрытиями от БПЛА. Об этом заявила замначальника управления ГУ МВД России по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Светлана Ушакова.

"С учётом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия", — отметила Ушакова на заседании Комитета СФ по социальной политике.

Кроме того, она призвала разработать с организаторами и персоналом безопасные маршруты для передвижения детей.