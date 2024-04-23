В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от БПЛА
Детские лагеря и другие места с массовым скоплением детей необходимо оборудовать укрытиями от БПЛА. Об этом заявила замначальника управления ГУ МВД России по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Светлана Ушакова.
"С учётом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия", — отметила Ушакова на заседании Комитета СФ по социальной политике.
Кроме того, она призвала разработать с организаторами и персоналом безопасные маршруты для передвижения детей.
Ранее Life.ru писал, что в России создали систему безопасности "Пятница", которая способна защитить важные объекты от атак дронов. Эта система может закрывать от БПЛА масштабные предприятия и другие учреждения. Разработка будет представлена на форуме "Армия-2024" в подмосковной Кубинке.
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