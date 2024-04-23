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23 апреля, 09:29

Жителей Волгоградской области взволновало НЛО над кладбищем

Жители Волгоградской области заметили падение неопознанного объекта у кладбища

В хуторе Реченский Алексеевского района Волгоградской области местные жители заявили о падении неопознанного летающего объекта у кладбища. Официальных данных о случившемся на данный момент нет.

По словам очевидцев, НЛО было найдено 22 апреля примерно в 16:00. С их слов, на место прибыли сотрудники полиции. Некоторые предполагают, что речь идёт о беспилотнике.

"На речке дрон упал напротив Реченского кладбища. Его полиция охраняет. По какой причине упал — пока не знают. Видел серебристую трубу. Полиция сказала, что ракетного типа", цитирует очевидца портал v1.ru.

Глава Реченского сельского поселения Галина Андреянова сказала журналистам, что "никаких комментариев не даёт". А в ЕДДС района факт падения неопознанного объекта на территории хутора подтвердили. Там уточнили, что сигнал действительно был, а на месте ЧП находятся сотрудники полиции. Раскрыть тип найденного объекта сотрудники службы не смогли.

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Ранее стало известно, что в России создали систему безопасности "Пятница", предназначенную для защиты важных объектов от атак дронов. Она будет представлена на форуме "Армия-2024" в подмосковной Кубинке.

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T.me / taganrogonline

Андрей Бражников
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