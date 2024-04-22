Средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в понедельник, 22 апреля, в пресс-службе Минобороны России.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", — информирует ведомство.
Напомним, что на днях ВСУ предприняли сразу несколько попыток атаковать Белгородскую область. Об уничтожении первого дрона стало известно около 14:00. Уже через два часа пришли сообщения о перехвате ещё трёх целей. В результате обстрела села Новая Таволжанка погибла беременная женщина.
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