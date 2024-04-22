Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 13:23

Средства ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в понедельник, 22 апреля, в пресс-службе Минобороны России.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", — информирует ведомство.

Обломки беспилотника рухнули во дворе многоквартирного дома под Белгородом
Обломки беспилотника рухнули во дворе многоквартирного дома под Белгородом

Напомним, что на днях ВСУ предприняли сразу несколько попыток атаковать Белгородскую область. Об уничтожении первого дрона стало известно около 14:00. Уже через два часа пришли сообщения о перехвате ещё трёх целей. В результате обстрела села Новая Таволжанка погибла беременная женщина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров