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20 апреля, 10:43

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

В Белгородской области сбили украинский беспилотник самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Очередную попытку атаковать территорию России Киев предпринял около 13:00.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Беременная женщина погибла при атаке ВСУ под Белгородом, ещё три человека пострадали
Беременная женщина погибла при атаке ВСУ под Белгородом, ещё три человека пострадали

Напомним, в ночь на 20 апреля ВСУ совершили массовый налёт беспилотников на территорию России. Всего было перехвачено 50 дронов. Наиболее серьёзный ущерб нанесён Белгородчине, где погибло два человека. Однако последствия, в том числе пострадавшие и повреждения объектов энергетической инфраструктуры, есть и в других регионах. Подробнее об этом — в материале Life.ru.

Украинский FPV-дрон разнёс кабину грузовика при атаке на Белгородскую область
Украинский FPV-дрон разнёс кабину грузовика при атаке на Белгородскую область
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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