Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Напомним, в ночь на 20 апреля ВСУ совершили массовый налёт беспилотников на территорию России. Всего было перехвачено 50 дронов. Наиболее серьёзный ущерб нанесён Белгородчине, где погибло два человека. Однако последствия, в том числе пострадавшие и повреждения объектов энергетической инфраструктуры, есть и в других регионах. Подробнее об этом — в материале Life.ru.