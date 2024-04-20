Российские силы ПВО сбили ещё три беспилотника в Белгородской области
В Белгородской области сбили три беспилотника самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать российский регион — это произошло около 14:30 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 20 апреля.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, в ночь на 20 апреля украинские войска совершили массовый налёт дронов на территорию России. Всего было перехвачено 50 беспилотников. Больше всех пострадала Белгородская область, там погибло два человека. Уже днём 20 апреля ВСУ снова решили атаковать Белгородчину, однако российские силы ПВО сбили приближавшийся беспилотник.
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