Российские силы ПВО сбили ещё три беспилотника в Белгородской области

В Белгородской области сбили три беспилотника самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать российский регион — это произошло около 14:30 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 20 апреля.