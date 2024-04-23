ЕР организовала систему реабилитации для детей из новых регионов и Белгорода
"Единая Россия" вместе с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) организовала систему реабилитации детей из присоединённых к России регионов и Белгородской области. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передаёт пресс-служба партии.
"Волонтёры МГЕР, "Волонтёрской роты" помогают в больницах, госпиталях, доставляют помощь в населённые пункты вблизи линии боевого соприкосновения — они везде. Особая роль — у волонтёров-специалистов, потому что многие люди не могут обратиться за медицинской помощью. Вместе с докторами мы регулярно уже полтора года выезжаем в новые регионы, проводим полную диагностику, затем, благодаря ФМБА и Минздраву России, вывозим детей и лечим их здесь", — рассказала Кузнецова.
Так, из Белгородской области около 500 детей, а также членов семей участников СВО направили на отдых в Краснодар, на Ставрополье, в Москву и Подмосковье. Также она добавила, что "Молодая гвардия" и гуманитарный штаб в Мариуполе организовали помощь людям старшего возраста. В досуговом центре, например, они могут получить горячее питание.
По её словам, гуманитарный штаб "Единой России" продолжает оказывать помощь жителям, эвакуированным из новых регионов в пункты временного размещения. Им привозят бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование и многое другое. Кроме того, при необходимости с людьми работают психологи.
"Очередной груз доставили вчера в один из ПВР Подмосковья, где находятся дети из Донбасса. Некоторые именно здесь пошли в школу", — отметила вице-спикер Госдумы.
Ранее Life.ru писал, что Министерство просвещения России направит более 1,5 миллиарда рублей в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области для оснащения 200 школ и более 7,8 тысячи мест дополнительного образования детей. На базе новых мест для получения допобразования планируется создать школьные медиацентры и шахматные клубы.
Shutterstock